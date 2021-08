Insectos benéficos el mejor aliado de los productores de la Región del Évora

Sinaloa.- Ante la proximidad de las diversas plagas en los cultivos de la Región del Évora, el presidente del Cesavesin, Samuel López Angulo, reconoció que sin duda alguna el aliado de todo productor son los insectos benéficos y no los agroquímicos, que no son buenos en muchas ocasiones para las siembras, mucho menos para el medio ambiente y para el ser humano, por lo que deben tomar en consideración que los insectos benéficos son una de las mejores opciones.

Los insectos benéficos son una solución a través de un equilibrio natural ante los invasores de las siembras, de los cuales se recomienda su uso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

López Angulo argumentó que es muy importante que todo agricultor tenga en mente que no es bueno abusar del producto químico, por efectivo que este les pueda resultar.

“Es mejor buscar una alternativa para estar acorde al ambiente, porque son muchas cosas las que se tienen que ver, como la salud de la población, mejorar las condiciones del medio ambiente y qué mejor con los insectos benéficos. En la medida que sea posible hay que utilizarlos”, citó el presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin).

Por otro lado, reconoció que desafortunadamente en ocasiones los agricultores acuden a otras estancias buscando una solución contra una plaga, dándoles agroquímicos que son innecesarios, solo por vender. Emitió que es vital el acercamiento con personas que saben del tema y que sobre todo los apoyarán a que sus siembras salgan adelante.

Leer más: Nos harán falta su alegría, su fuerza y voz: Consterna a Culiacán la muerte de la pareja de músicos Fabiola y Flavio

Cabe mencionar que dentro de las ventajas que tienen los insectos benéficos es que presentan efectividad en control de las plagas, así como no dañan los cultivos, ya que ellos no se alimentan de esa planta y no requieren de un alto costo de mantenimiento, pero sobre todo aportan a la responsabilidad ambiental.

En marcha la transición

Síguenos en