"Insuficiente el precio base para maíz y trigo": CAP Sinaloa

El presidente del CAP recordó, que una de las preocupaciones que se tenían por parte de los productores de maíz de no lograrse un precio base superior a los 60 dólares era el riesgo de no poder cubrir los compromisos crediticios y caer en cartera vencida, esto ante el aumento en el precio de los insumos en donde destacan los agroquímicos y fertilizantes.

"Se hizo un esfuerzo, no fueron los 41 dólares que habían planteado de inicio, tuvimos la oportunidad de decirle a Víctor Villalobos, al secretario de agricultura, que creíamos que los 49 dólares eran insuficientes, que se pudo haber hecho un esfuerzo un poco mayor, tal vez no llegar a los 60 dólares que pedíamos pero tampoco quedar por debajo de los 50 dólares", reiteró.

Especificó que al manifestarse la inconformidad ante el secretario de Agricultura, Victor Villalobos Arambula, se expuso que el precio base es determinado mediante una fórmula que determina los precios, mismo que ya no era posible incrementar más durante este año.

