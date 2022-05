Interpondrán denuncia penal contra normalistas por daños la Secretaría de Educación de Michoacán

Los estudiantes de diversas normales de la generación 2021, han acusado que la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros Michoacán ( UESSICAM ) y la SEE, de que no avanzan en los procesos de contratación de los maestros, quienes tienen un rezago a pesar de ya haber formalizado todos sus trámites.

“La Secretaría de Educación del Estado (SEE) interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los daños ocasionados a las oficinas centrales de la dependencia”, se lee en el comunicado compartido por Yarabí Avila González , titualar de la SEE.

En las paredes exteriores de la SEE han sido vandalizadas con letreros como “Fuera Yarabí”, “CAMM en pie de lucha”, “Fuera Gustavo Valenzuela”, quien actualmente es el titular de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas de la SEE.

Eliza Flores Reportera Web

