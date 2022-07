Inundan aguas negras canales de Xochimilco

Pobladores de San Gregorio Atlapulco esperan desde 2009 que las aguas negras dejen de inundar los canales de Xochimilco, pero el problema persiste.



Lo que antes era un manantial con flora y fauna endémica, hoy es un canal repleto de líquido burbujeante de color gris y olor fétido.



El agua proviene del drenaje de pueblos como Milpa Alta San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtenco y San Salvador Oztotepec, además de San Pedro Atocpan, donde hay una planta de tratamiento a la que debería llegar y así depositarla al embarcadero de Atenco, en los canales de San Gregorio, tras ser filtrada.



Sin embargo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) constató en investigaciones de 2011 que del lugar vierten líquido residual y no tratado.



Al acudir a la planta, el entonces encargado, Felipe Soberanes, explicó que tiene una capacidad de 60 litros por segundo, pero que operaban a un 60 por ciento por problemas en su infraestructura.



Con la instalación del proyecto en 2009, las autoridades prometieron que no habría más descargas de agua de drenaje en los canales, pero 13 años después, vierte residuos en Xochimilco.

La Planta de Tratamiento de Aguas San Pedro Atocpan fue inaugurada por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, con la que buscaban detener las descargas de aguas negras en los canales; a pesar de ello, son utilizadas en el embarcadero de Atenco para el riego de la producción de hortalizas de las chinampas, pues productores han señalado que no tienen otra forma de hacerlo.





"Yo cuando comercializo me encomiendo a todos los santos. Yo hago cadenitas de oración para que no se me enferme una persona, porque (...) no van a pensar que son las instancias que no solucionan el problema, van a decir que somos los productores", dijo Jorge Ramírez, chinampero de la zona.