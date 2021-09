Jaime Montes no abona nada al campo de Sinaloa: Marte Vega

Los Mochis, Sinaloa.- De manera desafortunada calificaron la participación de Jaime Montes Salas en la pasada reunión de Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable en donde sólo se enfocó a hablar de la pobreza pero no a abonar a los problemas del campo, reconoció Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) comentó que el posible próximo secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya dejó prácticamente de lado el tema de los productores.

Sentir

“La participación del posible secretario de Agricultura, creo que el ingeniero Montes no le cae el veinte todavía de que necesita cambiar de chip, hacer mención en esa reunión tan importante en Sinaloa otra vez haciendo alusión a los más pobres, a los más necesitados, en nada le aportó a una reunión productiva en donde estamos queriendo hacer un ciclo agrícola exitoso aquí en Sinaloa. En una reunión está estipulado dentro de la Ley de Desarrollo Rural fue como posible secretario de un gobernador electo, en fin, pero hay que jugar con lo que tenemos en la mesa”, señaló.

En ese sentido, se refirió también al la participación del representante de Sedalmex, quien habló y presentó números y estrategias que no sirven para el estado.

“Me pareció un poco triste la participación de Segalmex que hagan de cuenta que estaba en un Consejo Estatal de Oaxaca o de Guerrero, hizo alusión a agricultores de 5 hectáreas o producciones de 20 toneladas; se me hizo muy triste hacer mención en esos programas que aquí no aplica, no le aportó nada.”

Leer más: ¡Amargo martes! Reportan múltiples balaceras en Culiacán, Sinaloa

Acuerdos

Sin embargo, estableció que los acuerdos logrados en este consejo pintan un ciclo agrícola productivo confiando en que cada distrito respete lo acordado y, sobre todo, se cumplan los acuerdos tomados para el ciclo agrícola.