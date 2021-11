Jales de minas en el sur de Sinaloa provoca muertes de ganado por agua contaminada

Recomiendan a los pobladores es que no beber agua de los ríos hasta que soliciten un análisis del agua, el cual realiza el Gobierno federal, además de intensificar la limpieza.

Sandra Guido resaltó que es de vital importancia que la nueva legislatura tome cartas en el asunto, que se visualice como un problema de salud humana y ambiental para evitar que esos accidentes ocurran. La directora de Conselva aseveró que hay un fondo de fomento minero que solo se utiliza, como su nombre lo dice, para fomentar la minería, pero no se utiliza para detener o restaurar sus males.

Guido Sánchez aseveró que esto es un daño a la salud, principalmente a los adultos mayores porque ya tienen algún padecimiento. Al tomar agua contaminada con metales pesados, afectan a la población mayor porque se fijan en los huesos; en el caso de las mujeres embarazadas genera desde malformaciones genéticas y retraso mental en los bebés no nacidos porque pasa a través de placenta, y también hay afectaciones a quienes se encuentran en la etapa de la lactancia.

