Jesús López se refugia en el trabajo de la pesca para buscar el sustento, en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Llegar a la edad adulta sin un trabajo estable llega a preocupar a quien busca el sustento de su hogar, por fortuna el señor Jesús Humberto López, de 59 años, señala que él conoció el oficio de la pesca cuando tenía cerca de 35 años y desde entonces se dedica a esto.

Jesús Humberto López señaló que este oficio llegó a su vida gracias a sus padres, quienes le heredaron y enseñaron el trabajo que le permite vivir.

Mencionó que de inicio se dedicaba a entrar en la presa y pescar, sin embargo, por una mejor oferta laboral dejó de hacerlo, y posteriormente regreso al área donde en la actualidad se encuentra, que es fileteando el producto para que se lleve al mercado.

Señaló que su trabajo le gusta y esa es su parte favorita, no obstante, ha permanecido en esta labor porque por lo regular ya no aceptan personas adultas en otro tipo de trabajos, a pesar que aún tienen la fuerza suficiente para hacerlo, por ello se refugia en su actual trabajo, en donde también labora una gran cantidad de personas de más de 50 años, por lo que predominan las personas adultas. “A uno ya no lo aceptan para ir a otra parte a trabajar, por la edad no lo emplean”, mencionó.

Señaló que cuando trabajaba como pescador requería aplicar mayor fuerza que el área donde se encuentra en la actualidad, ya que además es muy necesario tener mucha habilidad para navegar con seguridad, porque esta es una labor de riesgo, tanto, que algunas personas con las que le tocó convivir por desgracia perdieron la vida en accidentes mientras se encontraban trabajando.

Como ejemplo de lo riesgoso que puede ser este empleo, mencionó que le tocó ser partícipe de un accidente, del que por fortuna salieron ilesos, “nos caímos todos al agua, no era lugar para andar en panga, era un cerro hundido, nosotros no sabíamos”, mencionó. Por esto dijo que disfruta su labor actual.