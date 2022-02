Jesús Rojo asegura que se enfocará en el tema de los servicios, de ganar la presidencia de la AARSP

Guasave, Sinaloa.- El candidato de la planilla roja a la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP) comentó que dentro de sus propuestas principales está el ser referentes como organismo en el tema de los servicios, y ser ejemplo a nivel municipal como la mejor organización.

“El equipo de Jesús marcará una gran diferencia en el antes y el después de la Asociación de Agricultores”, expresó Jesús Rojo Plascencia.

Respecto al entorno que se ha estado viviendo durante el tiempo de campaña, señaló que de su parte llevó una campaña limpia y de respeto hacia el socio, expresando sus propuestas ante ellos, ya que es lo que les interesa escuchar, la gente lo que quiere es un representante que vea por ellos.

Aseveró que cada quien tiene su estilo de hacer campaña y que la de él fue una muy propositiva. “A mí no me gustan las campaña negras y de denostación, pues eso no abona nada”, manifestó.

Destaco que de llegar a la presidencia hará la invitación a todos los socios de la AARSP, ya que el organismo tiene que estar muy fortalecido y ver por todos, porque los productores y socios son quienes lo hacen fuerte, por lo que tendrían un presidente de puertas abiertas y amigo, que vera por todos ellos.

