Jesús Rojo se registra para la AARSP y promete gestionar políticas que le den certidumbre al campo

Guasave, Sinaloa.- Al comprometerse a realizar una campaña propositiva y gestionar políticas que le den certidumbre al campo, Jesús Rojo Plascencia se registró como candidato a presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, por la planilla roja.

Acompañado por cientos de agricultores que desde San Rafael, Palos Blancos, La Brecha, Tamazula, Juan José Ríos, Guasave, León Fonseca y de otros puntos llegaron a la AARSP para expresarle su apoyo, Rojo Plascencia aseguró que su planilla y los agricultores que lo acompañaron son el claro ejemplo de que en la AARSP hay inclusión.

Mi campaña es propositiva, yo no vengo a hablar de los demás, quiero decirte que mi planilla es el vivo ejemplo de la inclusión, porque aquí están gentes de Guasave y de todas las comunidades del municipio.

Cuestionado sobre los planteamientos que ha recibido de parte de quienes lo respaldan, explico que una de las mayores preocupaciones que le han planteado es el tema de los insumos tan altos que afectan al sector agrícola.

Me han pedido que veamos por ellos y lo les reitero que yo soy un agricultor mortificado por lo que está pasando, así que buscaremos como bajar los costos y vamos a trabajar también para ser un referente, la AARSP es y seguirá siendo la que marque piso en el costo de los servicios.

Reiteró que la elección será el 26 de febrero e invitó a sus amigos agricultores “a que se sumen a esta planilla que es la planilla ganadora, vean la gente que me acompaña para que vean la fortaleza que me representa, aquí están todas las comunidades, y este respaldo es porque no ven un proyecto de Jesús Rojo, ven un proyecto que será de beneficios para todos”.

“Lo he dicho y lo reitero, yo soy un agricultor y me duele todo lo que está pasando, yo soy una persona de respeto, de principios, vengo de una familia de generaciones de agricultores y llegaré con la frente bien en alto, ya si la otra parte ve otro tipo de campaña, la respeto aunque no coincida con ella” manifestó..

Jesús Rojo descartó así que haya favoritismo, “si hay un gran recargón, pero es de los socios que me están respaldando y que están acompañándome en este proyecto”, indicó..

Cuestionado sobre si la AARSP era el lugar para tomar café, como dijo el otro aspirante, Jesus Rojo declaró que cada quien toma café en su casa, aquí quieren un líder, que venga a buscar políticas que den certidumbre al campo y eso van a ver en mi, una persona que se mortifica, piensa y actuara siempre en favor de todos nosotros los agricultores.