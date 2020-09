Jornaleros de la Región del Évora están en riesgo de quedarse sin empleo

Angostura, Sinaloa.- Por lo que se está viendo y además prediciendo, sin duda alguna los jornaleros agrícolas originarios de la región tendrán una muy complicada situación económica en el ciclo que se avecina, y lo lamentable del caso es que podrían quedarse sin empleo dado a que los campos más grandes que hay en el Évora están por reanudar sus labores y no quieren contratar mano de obra de la localidad, prefieren foráneos, para tener mejores avances y rendimientos en todos los trabajos que tienen en puerta.

Óscar Artemio Angulo, presidente de la Unión Regional de Autotransporte de Personal al Campo, comenta que las cosas están muy complicadas en las familias de los jornaleros locales a raíz de que tienen cerca de seis meses sin trabajo y están subsistiendo a duras penas, en muchas ocasiones ni para los tortillas han tenido, saliendo adelante en el día a día con la buena de Dios, y la situación se pondrá más fea aún derivado de que los productores no quieren contar con su mano de obra en sus campos, prefieren traer gente de otras partes de la República.

“Desafortunadamente corremos mucho riesgo de ser desplazados en nuestro propio territorio por jornaleros foráneos y estamos prediciendo eso, ya hemos platicado algunos transportistas sobre el tema, no hemos llegado a nada, pero todo parece indicar que así va a ser.

La mano de obra local está llevando a eso, porque en muchos de los casos los jornaleros no quieren trabajar, sí tenemos mucho personal para llevar al campo, pero nosotros le llamamos romaniente, porque un día van, dos o tres no, dos fueron un día, otros dos ya no fueron, y por tal motivo tuvieron que ser reemplazados por otros, en fin.

La realidad de las cosas es que no son constantes y eso se refleja en las unidades que los llevan al campo, que por lo general sobran muchos asientos.

Eso desmotiva a los propietarios de los campos agrícolas de la región del Évora, quienes esperan a una buena cantidad de jornaleros, al final de cuentas les llegan poquitos, es por ello que mejor están pensando en mandar traer jornaleros migrantes que les garanticen los cortes y todas las labores que quieren hacer sin problemas ni batallas, ya que los foráneos dan seguridad.

Si los productores llegan a concretar en este ciclo agrícola esta idea que cargan, pues nos va a dar en la torre, porque los de aquí seremos desplazados y vamos a resentir fuerte la falta de trabajo y dinero.

Si no nos ponemos las pilas y hacemos las cosas como se deben, que los jornaleros agarren su responsabilidad, vamos a seguir sufriendo y mucho”, expresa Óscar Artemio Angulo.