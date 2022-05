José Alfredo Jiménez: ¿Quiénes son y cómo lucen los hijos de "El Rey"?

México. José Alfredo Jiménez, cantautor de Guanajauto que murió en 1972 a los 47 años de edad en pleno éxito de su carrera, tuvo una familia que hasta la fecha lo evoca en distintos eventos y particularmente sus hijos.

José Alfredo Jiménez, "El rey de la música ranchera", se dedicó en vida en cuerpo y alma a su carrera artística y a su familia, puesto que tuvo seis hijos y algunos de ellos han estado fuera del mundo del espectáculo.

De acuerdo a información en su biografía, José Alfredo Jiménez se casó por primera vez con Paloma Gálvez y con ella tuvo dos hijos: José Alfredo y Paloma Jiménez, pero tiempo después tuvo una relación con Mary Medel y con ella procreó cuatro hijos.

José Alfredo Jiménez, el hijo mayor del cantante José Alfredo Jiménez, murió en septiembre de 2021. Foto de Instagram

También se sabe que en sus últimos años de vida el señor José Alfredo, cantante de temas inolvidables como Un mundo raro y no me amenaces, tuvo una relación con la cantante Alicia Juárez, pero no tuvieron hijos.

José Alfredo Jiménez Jr., el hijo mayor del cantautor guanajuatense, se dedicó en vida y desde su adolescencia a la música, era cantante y compositor y dio muchas de sus canciones a cantantes como Pedro Fernández, Tania Libertad, Lupillo Rivera, Banda El Recodo y Guardianes del Amor.

Lamentablemente José Alfredo Jr. murió el 29 de septiembre del 2021 en la Ciudad de México a causa de un paro respiratorio, se dio a conocer en varios medios de comunicación.

Paloma Jiménez Gálvez es la segunda hija de José Alfredo Jiménez y de Paloma Gálvez. Ella en ocasiones da conferencias en las que habla de la carrera de su famoso papá.

Paloma Jiménez Gálvez, hija de José Alfredo Jiménez. Foto de Internet

A José Antonio Jiménez Medel, el primer hijo que tuvo José Alfredo con Mary Medel, recientemente se le pudo apreciar en un video de TikTok donde se presenta como el hijo mayor de "El Rey".

Lupita Jiménez Medel es la segunda hija que tuvo el famoso cantante en su relación con Mary Medel y no se dedica a la música.

Martha del Carmén Medel también está fuera del mundo del espectáculo, pero tuvo un hijo quien es cantante y se hace llamar "El nieto del Rey, José Alfredo Jiménez".

José Alfredo Jiménez Medel es el hijo menor de José Alfredo y le fascina hacer videos para TikTok, además cuenta anécdotas de su papá e incluso ha contado como fue que se inspiró para escribir muchas de sus canciones como El Caballo Blanco, Arrullo de Dios y Caminos de Guanajuato.

José Alfredo Jiménez murió el 23 de noviembre de 1973 en CDMX a causa de cirrósis hepática que padeció durante años y sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción Camino de Guanajuato y Gracias.