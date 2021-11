Jóvenes del municipio de Angostura sin interés por dedicarse a la ganadería

Angostura, Sinaloa.- La labor de la ganadería no es un trabajo nada fácil pues este implica esfuerzo y dedicación y pese a que es una actividad muy productiva y necesaria, hoy en día los jóvenes no cuentan con interés de formar parte del sector ganadero. Martín Humberto Valles Castro, presidente de la Asociación Ganadera Local del municipio de Angostura, comentó que echo de que la juventud ven la situación de la poca entrada de dinero, es que el interés en ellos no va a enfocado a dedicarse a la ganadería si no a otras actividades. “En los jóvenes pienso que como ven que en sus papás no es suficiente la entrada de dinero con la que cuentan, le buscan por otro lado”, mencionó.

Ante ello el líder ganadero expresó que están trabajando arduamente para que dicha situación cambie y que los jóvenes se den cuenta que aparte de ser una actividad muy bonita es muy importante mantener viva la actividad. “Estamos luchando para que la situación cambie y sea un negocio atractivo para todos”, resalto. Añadió que actualmente están viendo la manera de tener consigo un equipo que les permita acopiar leche para la elaboración de quesos y más y con ello darle un valor agregado al negocio de la ganadera.

Cabe mencionar que desde años atrás el padrón del sector ganadero ha ido en decadencia por la misma situación de la falta de interés, así como también la falta de apoyos que son de las principales razones que ayudan a mantener viva la actividad y actualmente el presidente de la ganadera dijo que a grandes rasgos el padrón es de 500 ganaderos. “Necesitamos checar esa situación, queremos actualizarlo porque sabemos que hay personas que han fallecido y otros se han sumado, queremos realizarlo para saber en realidad cuántos socios aproximadamente somos”, resaltó el presidente de la ganadera del municipio costero.

Valles Castro, señalo que siguen en el sector ganadero atravesando una difícil situación y lamentablemente no cuentan con apoyos que los ayuden a salir adelante sin tanto contratiempos a lo que esperan pronto las cosas cambien. “Los apoyos por lo pronto están parados”, resaltó.