Muchos lesionados en los últimos días

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). “Los divorcios han hecho mucho más por la paz mundial que las Naciones Unidas”… Joey Adams.-

* Los Yankees ahora sin cerrador, porque el zurdo cubano Aroldis Chapman fue pasado a la lista de los lesionados, por dolencias en el talón de Aquiles…

* Otro Yankee fuera de juego por lesión es el slugger Giancarlo Stanton, pantorrilla derecha. Batea para 339, con 11 jonrones…

* También lesionado de última hora el outfielder de los Cerveceros Hunter Renfroe, muslo derecho…

* De los Twins, mandaron a la lista de los incapacitados al lanzador novato Joe Ryan, porque dio positivo en coronavirus. Era el pícher anunciado para anoche, frente a los Royals…

* Los Rockies, ahora sin su All Star, Kris Bryant, de 30 años, por segunda vez en 2022. Lo firmaron para siete años en marzo, por 182 millones de dólares, y se queja de intensos dolores en la cintura…

* Después de su última y desastrosa salida, el nicaragüense de Managua, Jonathan Loaisiga (Yankees), fue sometido a exámenes del hombro derecho, tras los cuales fue puesto en la lista de los enfermos…



-o-o-o-



“Debido a tantos divorcios hoy día, los padres se van de casa más que los hijos”… Dick Secades.-



-o-o-o-



** Entre tanto, los Mets, quienes vuelan al frente de la División oriental, se preparan a recibir de regreso a sus lanzadores, ya recuperados de las lesiones, Jacob deGrom y Max Scherzer. La información de última hora es que van a estar listos para montarse en la lomita a mediados de julio, cuando se celebre El Juego de Estrellas…

* El umpire Tom Hallion estaba simplemente, haciendo su trabajo en el juego, Royals-Diamondbancks. De pronto, creyó tener dañado el micrófono de su labor. Pero no, estaba bueno el aparato, por lo que muchas personas pudieron oír lo que él dijo…: “¡Ah! son of a bitch”. Lo malo fue que esto es el peor insulto en inglés, tanto que es una frase vulgar, no apta para pronunciarse en público…

* Hace hoy 86 años, porque ocurrió en 1936, cuando Ted Williams tomó su primer turno como pelotero profesional. Con el equipo de San Diego, entonces de la Pacífic Coast League, salió de emergente, y el pícher del equipo de Sacramento, Jack Hill, lo dejó strikeout, con tres lanzamientos y sin swing alguno. Hill nunca llegó a Grandes Ligas… ¡Así es la vida!...



“Dicen que van de quitar… la vereda por donde ando… La vereda quitarán… pero la querencia, ¿cuándo?”… Anónimo.-



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.