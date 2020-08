Keanu Reeves preserva la bondad de "Bill & Ted" en un mundo más turbio

Los Ángeles.- Con un joven Keanu Reeves, una alocada trama que viaja en el tiempo y una provisión de frases atrevidas, Bill & Ted's Excellent Adventure, una cinta de 1989, se ha convertido en un clásico de la comedia de culto.

Tres décadas más tarde, el éxito que catapultó la carrera de Reeves regresa para una tercera entrega, cuando el mensaje de sus bondadosos héroes de "Sean excelentes los unos con los otros" es más necesario que nunca, según sus creadores.

Realmente fue fortuito", dijo a la AFP el coguionista Chris Matheson antes del estreno este viernes en Estados Unidos de Bill & Ted Face the Music.

Cuando decidimos retomar la historia, no teníamos ningún presentimiento de que su ingenuidad frente el mundo iba a tener de alguna forma mayor resonancia", contó.

Reeves, que se convirtió en uno de los consentidos de Hollywood en los noventa con Point Break, Speed y The Matrix, reapareció gracias a los filmes de John Wick y a una campaña viral en internet que lo presentó como el chico más amable de la industria.

Matheson y el segundo guionista, Ed Solomon (Men in Black), comenzaron a escribir la última cinta de la franquicia hace más de una década, luego de que la estrella confirmara su voluntad de regresar al ruedo en una entrevista en la prensa.

En una conferencia celebrada en línea debido a la pandemia que paró por completo Hollywood, Reeves dijo a los periodistas que el espíritu alegre de Bill y Ted tiene "más impacto simplemente por la situación en la que nos encontramos".

Íbamos a escribir escenas en las que Bill y Ted eran deshonestos, intentaban engañar a alguien", recuerda Matheson. "Y él decía: 'No, ellos no harían eso'. Y terminó teniendo razón, estos tipos simplemente no hacen eso. Y eso es significativo. Ese es Keanu".