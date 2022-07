Kunno se contagia de Covid-19 y cancela asistencia a premios MTV MIAW

México. El creador de contenido Kunno no asistirá a los premios MTV MIAW debido a que se contagió de Covid-19, lo comparte él a través de sus redes sociales.

Kunno lamenta perderse la "Pink Carpet", pues estaba bastante entusiasmado con asistir a dicho evento, pero repentinamente comenzó a sentirse mal, acudió al médico, se hizo exámanes y fue diagnosticado con Covid-19.

“Después de algunas caídas de salud decidí hacerme varias pruebas covid. Ayer me hice dos pruebas y salí positivo. No hay nada que me vaya a ayudar más que descansar completamente, la salud es lo más importante en esta vida", dijo Kunno en Instagram.

Kunno es uno de los creadores de contenido más exitosos en México, por eso lo convocan a distintos eventos en la república mexicana, por ejemplo estuvo en días pasados en el carnaval de Veracruz, presente en la marcha LGBTQ+

Los premios MTV MIAW se realizarán en la noche de este viernes 8 de julio a partir de las 19:00 horas en México e iba a ser conducida por Kunno y Yeri Mua.

En varios medios se reporta que el show principal de este evento será el próximo domingo 10 de julio a las 19:30 horas y se contará con la presencia musical de artistas como Becky G, Natanael Cano, TINI, Moderatto, Manuel, Turizo y Guaynaa.

Kunno se hizo famoso durante 2020, luego de que su vídeo “Kunno Caminata” se volviera viral en Tik Tok, luego se dio a conocer como actor y ha aparecido en programas de Televisa entre ellos Como dice el dicho, también se lanzó como cantante con el tema Tal vez no.