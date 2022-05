La Presa López Mateos de Sinaloa al 6 % de su capacidad

Angostura, Sinaloa.- La falta de agua en la región del Évora se ha intensificado casi de manera incontrolable, y los que están siendo más afectados y viven en un panorama desalentador son los agricultores, principalmente de Angostura, ya que la presa Adolfo López Mateos, de donde abastecen la cosecha, se encuentra abajo del 6 por ciento de su capacidad, manifestó Óscar Inzunza, dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM).

“La presa está muy baja, va a quedar completamente seca, como quien dice, ahorita no hay agua más que para puro uso doméstico, algunos cultivos que no han salido de los riegos están bombeando del canal, porque no da el nivel a los laterales”, indicó.

Cabe destacar que durante el mes de febrero se informó que la presa se encontraba al 17 por ciento de su capacidad, lo que indica que los niveles de agua han ido bajando con rapidez.

Comentó que en el año 2021 vivieron una situación similar, sin embargo, comentó que el problema en la actualidad es más crítico, tanto, que para estas fechas el año pasado en las presas había 80 millones de metros cúbicos de agua más que hoy, por ende, ha sido muy complicado para los módulos de riego ejecutar los planes que se tenían contemplados para llevar a cabo el método de riego.

Por su parte, Saúl Alfredo González, dirigente del Módulo de Riego V-II, expuso que se encuentra trabajando arduamente en busca de llevar el agua a todos los agricultores que lo necesitan, ya que algunas cosechas se sembraron fuera del periodo de siembra y son estos los más afectados.

Dijo que ya se han dado dos riegos de auxilio para los sorgos, por lo que deben pasar trabajando en campo, analizando cómo satisfacer las necesidades que viven algunas cosechas, principalmente de sorgo y maíz.

Comentó que tanto canaleros, jefes de zona, como dirigentes de módulos de riego se encuentran buscando estrategias para superar esta mala racha que viven.

Aprovechó para invitar a los productores a respetar los turnos de riego, porque se han establecido turnos de riego para cada productor, en busca de equidad y que todos reciban el vital líquido.