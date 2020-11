La agricultura no quedará desprotegida en el PEF, asegura Rocha Moya

Guasave, Sinaloa.- Esta semana revisará con la comisión de presupuesto el tema de los recursos para la agricultura, donde asegura que no habrá desprotección, informó el senador de Morena, Rubén Rocha Moya.

Ya me lo plantearon los agricultores, los de la Caades, las diferentes organizaciones de productores".

Aunque se habla de un panorama poco alentador para la agricultura en cuestión presupuestal, el senador dijo que es algo que van a enfrentar y que él está muy pendiente de la comercialización.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que aún no tenía a detalle lo del presupuesto del año que entra, que lo estará analizando esta semana y que el compromiso con el sector es que va haber una real defensa del presupuesto para el campo.

“Nosotros no manejamos el presupuesto, lo manejan los diputados, no conozco exactamente, lo vamos a ver la próxima semana, siempre la ha habido (defensa), les están pagando ahorita lo que no hacía el gobierno anterior o los gobiernos anteriores. Están pagando la compensación a los agricultores, en este momento van 15 mil agricultores que están recibiendo, de 21 mil que deben de recibirlo, yo estoy dándole seguimiento a eso y eso porque nosotros le damos tratamiento a la comercialización”, expresó.

Eso ha evitado que tengamos los escenarios de toma de caseta que teníamos en los gobiernos anteriores porque no les pagaban, hoy se les está pagando, por primera vez se les está pagando a los productores”.

Negó que no se tengan recursos para poder cumplir con el pago del precio de garantía.