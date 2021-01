La agricultura se ha convertido en un volado para los productores de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- El presidente del Módulo de Riego 74-2 de Guamúchil confirma que la agricultura actual lamentablemente se ha convertido en un verdadero volado para todos los productores dado a que ningún grano da garantía y certidumbre de ser redituable, pues cuando hay buen precio en la comercialización se presentan siniestros y las cosechas no sirven o viceversa.

Dagoberto Llanes detalla que a diferencia de varios años atrás donde por lo menos uno o dos cultivos eran confiables y a ellos se les apostaba, en la actualidad ya no hallan que sembrar dado a que todos están por el mismo estilo.

“La situación agrícola está complicada por todo lo que se contempla para hacer producir la tierra, la naturaleza no nos está dando la suficiente agua para regar sin problemas, además que nos dé la oportunidad de sembrar un grano que nos sea más redituable”.

Agregó que los productores tienen varios ciclos tirando un volado, estableciendo algunos cultivos con mucha incertidumbre sin saber el resultado final.

“A los que de corazón nos gusta esta actividad del campo siempre nos la estamos jugando, todo el tiempo estamos con esa incertidumbre y ahora con más razón, ya que no hay precios de garantía y no hay agua en las presas, a diferencia de lo que sucedía 20 años atrás donde uno ya sabía lo que iba a sembrar porque con anticipación se daba a conocer cuanto iba a costar la tonelada de cosecha y en base a eso uno elegía el grano para echarle a la tierra. A ningún cultivo se le ve futuro, incluso ni al maíz se lo veo por más rendimiento que tenga, ya no quedan utilidades", afirma el productor Dagoberto Llanes, presidente del Módulo de Riego 74-2.