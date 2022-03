La bonanza de Sinaloa limita la innovación en productores: Ciidir

Guasave, Sinaloa.- El director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (Ciidir) cuestionó si es necesario que los sectores primarios tengan que tocar fondo para innovar y buscar mejorar, pues aseguró que en Sinaloa se tiene una amplia variedad de productos y muy buena producción, pero solo se piensa en el precio y no en el valor agregado que pudiera dársele.

Recalcó que la naturaleza está dejando en claro que ya es tiempo de empezar a producir lo propio.

Pasividad

Juan Carlos Sáinz, director del Ciidir, señaló que en Guasave y en Sinaloa hay abundancia de recursos, y cuestionó si será por eso que no se innova en cuestión de los sectores primarios hasta que se tiene una catástrofe encima.

Leer más: ¿Qué será ahora? Darán nueva vida a lo que era el albergue del CREA en Las Glorias, Guasave

Destacó que la preocupación de los productores se basa en los precios, pero no hay interés en darle valor agregado a los productos.

“En reuniones en las que he estado las discusiones son el precio de los productos, no la transformación de los productos, no otros productos que son mejor aceptados en el mundo, es el precio del maíz, el precio del frijol y no estamos innovando, no hay valor agregado en todos esos productos.”

El investigador señaló que históricamente en épocas de incomodidad es cuando salen las innovaciones, y quizá el hecho de que Guasave y el estado mismo sea rico en producción, limite dicha innovación.

“Cuando hay bonanza la innovación está quieta, entonces aquí en Sinaloa hay cierta bonanza, tenemos mucha producción, muchos productos y la pregunta es esa, la historia lo define, siempre que hay escasez es cuando surgen las innovaciones, nuevas cosas, nosotros aquí tenemos tantas cosas que la pregunta es esa: ¿será que por eso no estamos innovando?”

Hora de actuar

El director del Ciidir informó que existen muchos indicadores que les hacen sentir que ya se tiene que comenzar a producir lo propio.

“Tenemos semillas pero no son de Sinaloa, tenemos insecticidas pero no son de Sinaloa, por ejemplo en el Ciidir tenemos bioinsecticidas, productos biológicos que no dañan el ambiente, bioremediadores, biofertilizantes, pero todo lo que se está aplicando en el campo de Guasave y de Sinaloa, la gran mayoría no son productos de aquí y creo que tenemos la capacidad para hacerlo.”

Aclaró que para lograrlo se tendría que cambiar la mentalidad de dirigir la producción hacia un modelo más sostenible y no sustentable, y mejorar la vinculación que debiera de existir entre el gobierno, las empresas y los investigadores.

Leer más: Reconoce oficial mayor sobresueldos en Guasave

“Preferimos productos de otras partes del mundo y tenemos la capacidad, no solo el Politécnico a través del Ciidir, también están otras instancias que hacen investigación, pero parece que no hay vinculación, ni trabajos que nos estén llevando a resolver problemas. Creo que los gobiernos actuales deberían de preocuparse un poco por la vinculación y generar proyectos a cuatro o cinco, 10 años, y producir cosas nuestras y no seguir importando modelos que tal vez sí funcionaron en otro lugar y que nosotros importamos y se convierten en un problema.”