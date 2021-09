La captura de jaiba mantiene a los pescadores de Angostura en actividad

Angostura, Sinaloa.- A pocos días de que se dé el levantamiento de veda del camarón en Angostura, algunos pescadores de Angostura aprovechan la captura de jaiba para mantener la actividad y sacar el recurso económico para sus hogares, ya que el no realizarlo se complica de dónde llevar el sustento.

Aunque los resultados de esta captura del crustáceo no son como quisieran, cada mañana se adentran al mar con la esperanza de obtener buenas capturas, que a decir del pescador Édgar Gabriel Pérez Cuadras, se les permitió realizar esta actividad estos días ante la llegada del camarón para salir adelante.

No obstante, informó que han estado logrando capturar alrededor de 60 a 70 kilos, los cuales les ayuda a seguir con el trabajo, y así como hay días en que sacan producto, hay otros días en que no, por lo cual se regresan desilusionados, pues no es una tarea fácil pasar horas dentro de las aguas, pero aun así deben realizarlo.

Si de apoyos se habla para los preparativos de la pesca del camarón, que es una de las actividades más esperadas por todos los pescadores, la palabra apoyos es la ideal, pues los hombres del mar ya desean contar con ellos, pues así es menos complicado de dónde obtener los recursos necesarios.

Pérez Cuadras reconoció que durante los días que ha ido a pescar jaiba se ha percatado de la falta de presencia de camarón, de lo que avizora no sea a como se espera con tan esperada actividad. “Ya estamos preparados, gracias a Dios, pero la verdad no le tengo fe, porque no he visto camarones”, señaló.

Asimismo, argumentó que de ser así como se mencionaba anteriormente en cuanto a la pesca del camarón, llevan a cabo otras actividades, como la captura de pescado, tiburones, entre otros, solo con la finalidad de no dejar en blanco y buscar la manera de subsistir.