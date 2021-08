La exportación del camarón impulsaría a la economía de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Después de que México pide a Estados Unidos exentar al país del veto al camarón de los ribereños, el cual se detuvo por supuestos daños causados a la tortuga durante la captura de esta especie, los pescadores del municipio de Angostura han manifestado estar a la espera de que el país vecino los favorezca en la decisión que se tome, ya que los hombres del mar argumentan que no hay antecedentes de daños a la tortuga por la pesca ribereña, sin embargo, se realizará una verificación de campo después de que inicien las capturas para poder comprobarlo.

Rudecindo Omar Obeso López, director de Pesca y Acuicultura en el municipio costero, confirmó que este hecho sería histórico y cambiaría la calidad de vida de los pescadores de esta especie, al darles la oportunidad de abrirse camino hacia otro mercado más extenso, así como de mejorar la situación económica. “Eso nos favorece, que México busque la alternativa para poder que se quite este embargo a las exportaciones de camarón, porque si no, van a caer miles de empleos”, señaló.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, indicó que otro factor que sería favorable es que con ello pudieran abrirse hacia el extranjero y sobre todo obtener mejores precios, que es lo primordial. “De no ser así, estaríamos nada más en un mercado nacional y la verdad no nos iría bien”, dijo el director de Pesca y Acuicultura del municipio de Angostura.

Obeso López manifestó que ante el precio, que oscila entre los 300 o 400 pesos el kilo en Estados Unidos y de talla grande, que es la más comercial, el hecho de poder exportarla les brindará buenas ganancias, por lo que emiten que es importante se lleve a cabo esta acción.

Declaró que el no poder estar exportando el camarón puede traer muchas dificultades, las cuales no quieren pasar, ya que se perderían empleos, así como el descenso de los precios, que no solamente implica un golpe hacia los pescadores, sino también a los acuicultores, al saturarse en un solo mercado, pudiendo afectar a su paso a varios sectores.

Leer más: El 60 % de las escuelas de la Región del Évora tiene problemas de servicios

Sin duda alguna un duro golpe es por el que están atravesando los pescadores del municipio costero al no poder exportar el producto y así verse beneficiados, esperando así muy pronto se solucione y se pueda realizar esta actividad tan esperada por los pescadores.

En marcha la transición

Síguenos en