La falta de agua para riego, gran desafío para productores de mango al sur de Sinaloa

Escuinapa.- Productores de mango del sur de Sinaloa empiezan a sentir los estragos de la temporada de sequía, ya que la falta de lluvias registradas el año pasado ha generado que no se registre una floración, lo que puede provocar un descenso en la producción de este fruto que es comercializado a nivel nacional e internacional.

Bonifacio Bustamante Hernández, director general de Roberto's Mangos explicó que las bajas temperaturas han sido un factor importante para que no se presente un buen desarrollo en la floración de los huertos de mango en el sur del estado, por lo que esperan que el frío descienda para mejorar su desarrollo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“La floración está apenas bonotiando, se ve el botón en la yema, creemos que este frío ha inhibido un poco el desarrollo, no se ha desarrollado como debería; esperemos que el frío baje un poco para que la yema pueda salir como debe ser. Hemos notado un poco de panícula pequeña, no se nota ve fuerte, ni vigorosa, lo que significa que la floración no será espectaculares como el año pasado, esperemos que en lo que resta de la floración pueda recuperarse, porque desde ahí sabemos si será una buena o mala temporada”, explicó Bustamante Hernández.

Mencionó que una panícula de 30 a 40 centímetros en los mangos keitt significa una buena productividad y calidad, una panícula de 15 a 20 centímetros representa menos calidad y menos cantidad; desde ahí se marca la pauta para saber la producción.

Bonifacio Bustamante Hernández, director general de Roberto's Mangos | Debate

““El reto que presentaremos los productores de mango en esta temporada será la falta de agua para el riego, es el faltante que tenemos para poder tener una buena temporada. No creemos que la producción vaya a ser muy buena, porque las lluvias no fueron muy abundantes, esperemos que tengamos una floración mediana, esperanzados en que tengamos una lluvia en marzo o abril, para revitalizar los árboles que permanecen en las zonas de temporal”, señaló.

El también consejero de empacadoras de mango de exportación a nivel nacional dijo que los huertos que se encuentran en la zona de riego en los sistemas de irrigación de la presa Agustina Ramírez, El Peños, también se verán afectados, ya que se espera que un solo riego y con dudas de que alcance para las mil 200 hectáreas que abarca la zona de riego, ya que los niveles permanecen bajo del 50 por ciento de capacidad de la presa.

Ante los bajos niveles de agua en la presa El Peñón y los estragos de la sequía que ya se empiezan a sentir algunos productores se preparan con la extracción de agua de pozos profundos o en su caso transportar el agua a sus huertos. Las labores continúan y ya inician las labores previas a la fumigación, la primera es contra los hongos y la segunda después de que el fruto está hecho en cabeza de alfiler se aplica la fumigación contra los insectos.

Bustamante Hernández concluyó diciendo que en 2020 se tuvo una producción de aproximadamente 150 mil toneladas en el sur de Sinaloa, esta temporada aún no se puede calcular porque no hay floración depende de cómo se desarrolle la panícula y si se registra alguna lluvia, pero se espera una cifra menor.