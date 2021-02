La floración en árboles de mango es muy buena en El Rosario, Sinaloa

Sinaloa.- Como una floración muy buena describen productores de mango del municipio de El Rosario, la que observan en sus parcelas, esperando que la sequía o alguna helada no les afecte, ya que recalca, pocas veces se ha visto una floración tan uniforme en los huertos.

El presidente del comité Campesino número 7 de Rosario (CNC), Luis Villelas Rodríguez señaló que sería algo muy bueno que los productores de mango tuvieran una buena temporada, pues la mayoría de estos también son agricultores que siembran hortalizas, tomate y hasta frijol y a todos les ha ido mal debido a la falta de precio de los productos del campo, por lo que sería un respiro si en el mango les fuera bien.

El líder del comité Campesino dijo que la floración es muy buena y se espera que no afecte algún fenómeno natural "hay una floración muy hermosa, muy bonita, por donde he pasado he visto como están lo árboles cargados de flores, yo tenía mucho que no veía algo así".

Señaló que tienen fé que no pase lo mismo que en las hortalizas, que aunque sí hubo producción el precio no les favoreció, por lo que espera que el mango si tenga mercado, pues en los últimos años está fruta a ganado terreno y es el que más mueve la economía local.

Preocupa la sequía

Algo que también preocupa a los productores es la sequía que este año se ha sentido más fuerte, pues el año pasado debido a las lluvias que cayeron el río Baluarte se encontraban con mucha agua, pero este año está a un nivel mucho más bajo.

Villelas Rodríguez comentó que tiene conocimiento de una reunión que se llevó a cabo en El Pozole en donde estuvo gente de Conagua y se llegaron a acuerdos en la importancia de asegurar el riego del mango que es el principal producto que mueve la economía de la región, por lo que se pidió que no se siembre más maíz del que está registrado en años anteriores, ya que para este último se ocupa mucha más agua.

"Parece que vamos encaminados a una buena temporada de mangos, esperemos que todo marcha bien así como inició, pues aparte de beneficiar a los productores, cientos de personas se emplean y otros se benefician también con el dinero circulante que es derivado de esta actividad"

Luis Alberto Villela Rodríguez comentó que sigue siendo la presa Santa María la esperanza de los municipios de Escuinapa y Rosario para acabar con los problemas de escasez de agua para el consumo humano como para las actividades agropecuarias.