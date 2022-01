La importante labor que desarrolla el pescador es incomprendida en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La importante labor que realizan los pescadores al aportar alimentos frescos procedentes del mar a la mesa de todos los mexicanos no es reconocida, dijo Vicente Balderrama en el marco de la conmemoración del Día mundial del pescador.

El dirigente de la Unión de Pescadores Libres de Topolobampo dijo que los pescadores ejercen una actividad riesgosa, pues día con día se hacen a la mar en horas de la noche o cuando está a punto de rayar el alba, sin saber que van a regresar, pues los riesgos en esta labor siempre están latentes, pero eso no los desanima para realizar la actividad, ya que sus abuelos y sus padres fueron pescadores y se les transmitieron desde muy chicos su pasión por el mar.

Indicó que los pescadores traen el agua del mar en las venas, ya que nacieron a la orilla del mar, ahí crecieron y se desarrollaron y desde siempre saben que es la principal actividad que le sea blindado sustento para salir adelante con sus familias.

Leer más: Productores de Ahome apuran proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo

labor incomprendida

Vicente Balderrama señaló que la función que ejerce el pescador es importante, ya que desde siempre el mar ha sido y seguirá siendo una fuente rica de producción de alimentos, pero lamentablemente este esfuerzo no es bien recompensado y la prueba esta en que el pescador no puede hacer fiestas en su día, porque carece de recursos y los productos que extrae del mar, en las más de las veces no son bien valorados.

Señaló que no obstante eso no los desanima y siguen haciendo lo que mejor hacen pescar.