La mitad de hectáreas sembradas con ajonjolí en riesgo de perderse en el Évora

Salvador Alvarado.- Como ya se sabe, la plaga del gusano telarañero ha afectado seriamente gran parte de las hectáreas establecidas con ajonjolí en zonas de temporal en el Évora, situación que se ha agravado por la falta de lluvias y esto podría ocasionar que la mitad de esta superficie, que oscila entre 4 y 5 mil hectáreas, se pierda.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Mario Urías Cuadras, expresa que las condiciones del clima han sido muy drásticas, pues por la falta de lluvias la planta se ha debilitado y esto también propicia la presencia tan agresiva del gusano telarañero.

“Hemos hecho algunas pruebas y algunas áreas se pueden salvar o dejar que produzca algo y otras que sembraron un poco más tarde, pues no van a tener mucho futuro si no lloviera, lo que hemos aplicado es bueno pero las condiciones climáticas han sido muy contrarias por la situación de la falta de humedad del suelo para la planta y que esa plaga se propaga más cuando no llueve”, menciona.

Cabe mencionar que se ha buscado brindar apoyo a todos los productores que presentan este problema, pero desafortunadamente no se prevé un buen panorama y éste podría ser un mal año para el ajonjolí.

El líder agrícola dice que pudiera haber una esperanza para quienes sembraron con la humedad de las primeras lluvias a finales de julio y algunos de agosto, pero el resto lo más seguro es que no sirva, incluso algunos productores se encuentran destruyendo sus cultivos para establecer algo más como cártamo o garbanzo pues no ven como opción el ajonjolí.