La presa Sanalona, al 29 % de su capacidad de almacenamiento en Culiacán

Sinaloa.- Actualmente la presa Sanalona, en Culiacán, acumula 198.6 millones de metros cúbicos, lo que significa que se encuentra al 29 por ciento de su capacidad de almacenamiento. Y aunque para muchos puede parecer que se encuentra muy seca, para los pescadores todavía está en óptimas condiciones para poder seguir pescando.

El embalse tiene una capacidad de conservación de 688 millones de metros cúbicos.

A la orilla de la presa, arriba de una lancha fileteando las mojarras y otro más recargado en su carro, dos pescadores comentan que a diferencia del año pasado, el embalse todavía tiene suficiente agua, lo que les permite salir a pescar cada mañana y ofrecer el filete y pescado entero a los ciudadanos que en ocasiones van en buscan de producto fresco.

No obstante, uno de los pescadores admite que “entre menos agua tenga la presa más le parte la ‘mandarina en gagos’ a uno”, lo que significa que durante esos meses en donde la Sanalona no registra suficiente agua no pueden trabajar ni llevar sustento a sus familias.

Niveles de las presas

De las 11 presas que hay en el estado de Sinaloa, la Sanalona ocupa el sexto lugar y el año pasado fue de las que más almacenamiento de agua registró.

En cuanto a la capacidad de conservación, la presa Miguel Hidalgo y Costilla ocupa el primer lugar, seguida de la Adolfo López Mateo, la Luis Donaldo Colosio, la José López Portillo, la Gustavo Díaz Ordaz y en sexto lugar la Sanalona. Las lluvias se esperan hasta julio.