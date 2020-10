Lamenta Alfonso Acedo que gobierno excluyan a Comités Campesinos en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El dirigente del Comité Municipal Campesino número 13 de Mocorito, José Alfonso Acedo Sánchez, lamentó el hecho de que el Gobierno municipal no los haya contemplado para formar parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, al igual que al Comité Municipal Campesino número 22 de Pericos, que encabeza Fernando Bon, pues asegura que dicho órgano debe ser incluyente, plural y democrático según la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El líder agrícola expresó que desde el inicio de la actual administración ven que trabajan nada màs con ciertas personas y no con el pueblo, “eso nos dice que pudiéramos pensar que es por intereses políticos, el campo no tiene colores, el campo tiene necesidades, el campo, los productores, los compañeros que viven en las comunidades rurales, lo que quieren son soluciones a sus problemas, que no los etiqueten de un color ni de otro, aquí la necesidad es primero, los gobiernos son para atacar y resolver problemas en las comunidades rurales, volteemos a cualquier comunidad y hay muchas, lamentamos eso, que no tengamos las respuestas que nosotros deseamos tener en las comunidades”.

Asimismo, Acedo Sánchez lamentó también el abandono del campo que han tenido en el municipio, pues en las comunidades rurales hay muchas necesidades básicas que no han sido atendidas, y al formar este Consejo, señala que es para construir un diagnóstico que sirva para formar un plan de desarrollo sustentable “y trabajar en realidades, no en ocurrencias”.

El dirigente del CMC comentó también que entregaría un documento que elaboró en base a la Ley de Desarrollo Rural, en el que plasma sus inquietudes y el cuestionamiento del por qué no fueron tomados en cuenta para la formación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, pues expresa que por ley les corresponde un lugar ahí y cuando éste se integró, ello se encontraban fuera del estado en la lucha por un mayor presupuesto al campo en México.

“A esas invitaciones siempre la ley lo establece, que deben de ser 48 horas antes del evento, hace unos días se volvió a citar a reunión al Consejo de Desarrollo Rural y ahí fuimos excluidos, no fuimos invitados, no nos consideraron parte de a ninguno de los dos Comités Municipales y creo que ahí están actuando de una manera equivocada, el campo nos pide por necesidad que unamos esfuerzos todos los actores, hoy con la pandemia que hemos estado viviendo sabemos que es el sector más importante porque es el que lucha con mucho esfuerzo para tener nuestros alimentos en nuestras mesas con nuestras familias”, dijo.