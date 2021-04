Lamentan agricultores sinaloenses falta atención a los problemas del campo

Sinaloa.- Funcionarios que realmente entiendan la problemática del campo es lo que requiere la agricultura de Sinaloa para lograr algún día la autosuficiencia alimentaria, ya que el gobierno federal en curso a disminuido los apoyos en reiteradas ocasiones, lamentó, Enrique Rodarte, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

Lamentó que a pesar de las gestiones que se han realizado alrededor de los años, el campo sea uno de los sectores pocos privilegiados con presupuesto, sin considerar que esté conformado por uno de los sectores más vulnerables.

“Ojalá y los políticos entendieran el problema, porque si lo entienden, pero no quieren entender, más bien no tienen instrucciones para entenderlo, así de fácil”, reclamó el presidente de la AARC.

Recordó que en el caso de los granos Sinaloa es uno de los mejores productores, sobre todo de maíz, por lo que los gobiernos deberían de impulsar que se continúe con buenos números y no desaparecer programas de apoyo a los productores.

En torno al problema le pareció contradictorias las decisiones que ha tomado la secretaría de agricultura federal, esto pues desde el año pasado se limitó el apoyo de los 359.69 pesos.

“No hay eco, no escuchan, no entienden, no quieren ver las cosas, retiran el dinero de los apoyos, y yo no se para que o quieren si el dinero es para apoyar a la gente más necesitada”, reiteró.

Lamentó que en lo que corresponde a la temporada hortícola, este año trate de unos de los peores que se han tenido en precios, situación que se complica con las reducciones al presupuesto para el 2021, que deja sin apoyo a los productores.

Esto pues destacó, en el caso de algunas verduras, les a salido más caro a los agricultores cosechar que los precios del mercado que se estaban pagando, mismos que rondaban en unos cuantos pesos por kilogramo, como es el caso de los picosos, el tomatillo verde, tomate rojo, chile verde y pepinos por mencionar algunos.