Laura Bozzo y Salvador Zerboni "destapan" supuesta relación de Nacho Casano con importante ejecutivo

México. En La casa de los famosos 2 Laura Bozzo y Salvador Zerboni "destapan" relación de Nacho Casano con importante ejecutivo de Televisa, esto en una conversación que ambos tienen en el exitoso reality show de Telemundo.

Una fuerte declaración hacen Laura Bozzo y Salvador Zerboni respecto al actor Nacho Casano, integrante también de La casa de los famosos 2, y ella asegura que de buena fuente escuchó rumores de una relación de Casan con importante ejecutivo de Televisa.

En una conversación que tienen Laura y Salvador señalan que supuestamente existe una relación entre Casano y un poderoso ejecutivo de Televisa del cual no mencionaron su nombre, pero el actor se habría beneficiado de este romance para sobresalir como actor.

Nacho Casano. Foto de Instagram

Laura Bozzo manifiesta que se trata de un "rumor que suena fuerte en los pasillos de Televisa: "Nadie me lo contó, yo había escuchado hace un tiempo que él (Nacho) tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja; yo me he movido siempre en las altas esferas de ese canal".

"Todo el mundo comentaba que a él lo habían sacado de ser vocero de productos porque un alto ejecutivo se había enamorado de él. Hombre, obvio, por eso le habían dado una serie de papeles y cosas porque talento no tiene'', menciona Laura en la conversación que tiene con Zerboni.

Zerboni señala que él trabajó con Nacho Casano en la telenovela A que no me dejas, pero no le consta si es bueno o mal actor porque su personaje jamás hablaba, "la hacía de mudo", dice.

Ignacio Casano es originario de Buenos Aires, Argentina, (1980), actor y modelo radicado en México desde varios años atrás, y ha participado en telenovelas de Televisa como Mentir para vivir y en 2015 logró protagónico de A que no me dejas, producción de Carlos Moreno; también ha participado en Médicos, línea de vida y Mi marido tiene familia.