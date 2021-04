Llama la AARSP a no incurrir en la quema de soca en la región de Guasave

Sinaloa.- Ante la problemática de sequía que se está registrando, hoy más que nunca debería de existir la quema de soca, afirmó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP), quien además recalcó la importancia de sumarse a la agricultura de mínima labranza.

Baltazar Aguilasocho Montoya, presidente de la AARSP, enfatizó que desde hace muchos años se le viene pidiendo a los productores no incurrir en la quema de soca en la región de Guasave, pues además de la contaminación que representa dicha acción, también es en perjuicio de la misma tierra.

“Desde hace muchos años se le está inculcando a los productores que no realicen la quema de soca porque es en deterioro de la misma tierra y es en perjuicio de uno mismo porque se va perdiendo la materia orgánica que se va ganando año con año al ir dejando los residuos de las siembras en el terreno.”

Explicó que al dejar estos residuos sobre la tierra, esta no pierde la humedad, recalcando que ante la sequía, hoy menos que nunca debería de aplicarse este método para la destrucción de la soca.

“Se va formando un colchón y ese colchón hace que el terreno pierda menos humedad y ahorita con el tema que tenemos de sequía, es muy importante que nuestros suelos tengan la cobertura de los residuos de las siembras que levantamos con el fin de que no haya tanta evaporación y se conserve más la humedad; hoy más que nunca no debe de haber quema de soca.”

Baltazar Aguilasocho indicó que ellos como asociación solo pueden estar concientizando y haciendo el llamado a no realizar esta práctica, pero son las autoridades quienes sí pueden intervenir con sanciones, sin embargo, no lo hacen.

“Año con año les hacemos el llamado a todos los productores que no anden haciendo esa práctica, muchas veces por parte de los gobiernos dicen que van a infraccionar, que van a hacer multas pero a la hora de la hora no pasa nada y uno mismo como productor debemos de tener conciencia de no andar haciendo eso porque es en perjuicio de todos, de la ecología, de nosotros mismos, del bolsillo y repercute en contaminar más el medio ambiente también”.