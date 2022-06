Llamadas, resiliencia y fantasmas

Parte biografía, parte una adaptación del relato del mismo nombre escrito por Joe Hill que apareció publicado allá en el 2005 en su primera colección: Fantasmas. El teléfono negro (2022, Estados Unidos), dirigida por Scott Derrickson (1966, Denver), es una historia sobre el valor de la resiliencia ante esos eventos que nos marcan. El escenario es un pueblito de Colorado en la década de los 70. Al joven Finney (Mason Thames), de 13 años, se le ha muerto su madre y ahora vive con su patético padre, Terrence (Jeremy Davies), junto con su hermana Gwen (Madeleine McGraw).

De carácter reservado y, por tanto, imán para sufrir abusos por parte de sus compañeros, Finney destaca como jugador de beisbol. Sin embargo, todo, desde el ambiente malsano en su casa como la pesadez de sus compañeros, está pasándole factura. Es ahí donde aparece Robin (Miguel Cazares Mora), un compañero que le da una lección a Finney sobre no dejarse vencer por nada ni por nadie. Algo de lo que casi nadie habla en ese pueblo es de esa serie de desapariciones de niños y adolescentes. La policía no tiene ninguna pista, y los mayores simplemente se encogen de hombros ante la idea de que sus hijos sean los próximos. Todo porque están más ocupados en sus trabajos, haciendo patrimonio o sobreviviendo como pueden como para tener tiempo de atender dicho pendiente.

Derrickson y Robert Cargill, autores del guion, cargan las escenas iniciales de El teléfono negro con una nostalgia por esos momentos que seguramente vivieron cuando ellos mismos fueron unos adolescentes que paseaban calle arriba, calle abajo mientras los horrores de un Ted Bundy o un Jeffrey Dahmer aparecían en las noticias. El peligro estaba allá afuera, era una nube negra que enturbia el horizonte. Algo que no debían ver por tiempo prolongado o señalar con el índice. Lo mejor era vigilar aquello por el rabillo del ojo o por sobre el hombro. Y estaba prohibido hablar de eso.

No tardamos mucho en saber quién es el responsable de las desapariciones, aunque no por su nombre, solo por su apodo: el Raptor (Ethan Hawke). El hombre es un cliché de pies a cabeza con su manierismos, sus inflexiones de voz, su gusto por las máscaras. Pero eso no le quita lo efectivo dentro del relato. Hawke cumple su papel como esa amenaza que se gana tu confianza de forma rápida, al que te resulta difícil no ayudar cuando te lo encuentras en la calle con un pendiente, y que no consideramos impostado una vez que muestra, “parcialmente”, su verdadero rostro.

Finney cae en manos del Raptor, que lo encierra en un sótano a prueba de sonido en el que quedan huellas de sus anteriores ocupantes. En la parte central de aquel calabozo hay una rareza: el teléfono negro del título, un raro adorno desconectado que, extrañamente, comienza a sonar una vez que el joven comienza a perder la esperanza de que alguien pueda salvarlo.

Tanto la truculencia como el horror forman un tapiz complementario en El teléfono negro. Estamos ante una historia en la que, por momentos, nos obliga a secundar lo dicho por uno de los personajes: “Por favor, que los sueños sean reales”.