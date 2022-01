Llaman a frijoleros de Sinaloa a crear frente común contra los coyotes

Sinaloa.- Adefender el precio del grano y a crear un frente común contra los coyotes convocó a los frijoleros, José Antonio Velarde Lugo.

El subsecretario de acopio y comercialización de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa reveló que definitivamente si los productores se unen al llamado que les están haciendo las organizaciones para guardar el grano y no seguir malvendiendo el producto, seguramente van a salir adelante a través de la mejor la mejor comercialización del grano.

Calificó como sumamente injustos los precios a que los comercializadores voraces pretenden acaparar la producción del frijol, por los elevados costos de producción que este ciclo se vieron forzados a cubrir los productores por las fuertes alzas que se registraron en los precios de los fertilizantes, la semilla y el resto de los insumos que son necesarios para la producción del grano.

Retiro del mercado del frijol

Dijo que al guardar el productor el frijol se reducirá la oferta de producto de primera calidad en el mercado y por necesidad tendrán que mejorar los precios los comercializadores si quiere seguirse llevando el frijol a otras zonas del país, en donde el frijol amarillo que se produce en la entidad tienen una gran demanda.

Catalogó como positivo el programa que están anunciando las autoridades para retirar del mercado un volumen importante de la producción, ya que definitivamente eso deberá ayudar a que los precios del producto se mejoren.

Velarde Lugo insistió en la importancia de que los productores no se desesperen y aguanten el producto, en el entendido de que eso les permitirá finamente colocar en una mejor forma la producción , pues no hay que olvidar que la producción de frijol amarillo que se producirá este año será menor a la demanda que por este se presenta en el mercado, debido a que no se cumplieron los programas normales de siembras, por los problemas de lluvias que se presentaron al inicio de la temporada.