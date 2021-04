Llaman a proteger a la abeja; es responsable del 86 % de los alimentos que consume el ser humano

Sinaloa.- Un llamado urgente a proteger y a cuidar a las abejas porque s la responsable, a tráves de la polinización que realiza en los cultivos, del 86 por ciento de la producción de todo lo que consume el ser humano, realizó ayer el apicultor Eduardo Salazar Soto

Con una experiencia de 35 años dentro de la apicultura dijo que de la actividad que realiza diariamente este pequeño insecto depende finalmente la vida de toda la población.

“Si la abeja muere, de acuerdo a Albert Einstein al hombre nada más le quedarían 4 años de vida como la conocemos”.

Indicó que a pesar de la gran importancia que tiene para la humanidad la actividad polinizadora que emprende este pequeño insecto, en realidad existe en términos generales muy poca conciencia de lo que representa y de ahí el poco cuidado que se le brinda.

Señaló que si bien como apicultores han estado coordinándose con protección civil para ayudar a rescatar la abeja que está en tránsito o que se instala de manera provisional en la ciudad, y a través de este esquema se han logrado rescatar muchos panales que de otra forma perecerían, hace falta una mayor conciencia por parte de las autoridades para proteger a la abeja.

“A nivel mundial la abeja de acaba de convertir en el animal más importante del mundo, pero aquí en México todavía no nos cae el veinte, los legisladores no legislan para el cuidado de la apicultura. No legislan para el cuidado del medio ambiente. Legislen para el presupuesto, para las obras, pero no los he visto legislando para mejorar nuestro entorno ambiental, donde la abeja sea el centro”

Llaman a proteger a la abeja en Sinaloa. DEBATE

Puso como ejemplo el grave problema que año con año representa la mortandad causada por el uso excesivo de agroquímicos y moléculas sumamente agresivas para las abejadas como lo nicotinoides de amplio espectro, porque afecta su sistema nervioso y esto trae serias repercusiones en todas las colmenas.

Estimó que el 70 por ciento de las colmenas se acaban por este tipo de pesticidas.

Manifestó que aún cuando no se tienen estadísticas de que tan fuerte es el problema de la mortandad que resienten las abejas, tan solo a nivel regional estiman que este nivel fluctúa entre el 40 y el 50 por ciento, y el problema más serio de presenta en los invernaderos en donde colmenas completas se pierden.