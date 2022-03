Llaman al gobernador Rocha a "meter las manos" en compra de coberturas en Sinaloa

Sinaloa.- Al detectar que no se está dando la compra de coberturas en tiempo y forma, el presidente de Morena Agropecuaria hizo el llamado al gobernador, Rubén Rocha Moya, y al secretario de Agricultura para que “metan la mano”.

Ignacio Leal señaló que el productor no tiene porque estar esperando, y debe fijar un precio en el mercado libre al alza. “Nosotros otros años en los meses de enero y febrero compramos las coberturas, entonces aguas con todo esto, aquí el secretario de Agricultura, Jaime Montes Salas, y el gobernador, tienen que meter la mano en esto para que los acopiadores que vayan a comprar las coberturas las compren y proteja al productor.”

Señalamientos

“Supuestamente ellos están dando condiciones pero la realidad es que no están comprando las coberturas, se están esperando y eso es malo para el productor. Este debe fijarlo libre al alza. Nosotros no tenemos porque estar esperando.” Refirió que están solicitando la documentación a la gente, pero en la realidad no las están comprando ni fijando precio.

Llamado

De dejarlos libres, como grupo de Morena Agropecuaria estarán en condiciones de comprar. “Los acopiadores dicen que sí están comprando las coberturas pero ya en la realidad no las están comprando y no se está viendo.”

El líder agrícola externó que por muchos años los acopiadores han hecho su agosto con la compra de coberturas, porque la gente desconocía el manejo de las mismas.

Reiteró el llamado a los productores para quienes puedan o el acopiador que se las pueda comprar lo haga a la de ya, y se proteja al productor.

“Ahorita ya por lo menos tenemos nociones de lo que es esto, y poquito que hemos estado viendo sabemos cómo se está moviendo esto. Ellos ahorita se están esperando, y los precios van hacia arriba, pero hay que fijar el precio y comprarlas.”

Alternativas

Morena Agropecuaria está a la espera de un número de cuenta y otros trámites para iniciar a trabajar con una correduría de la bolsa y granos de Chicago, lo que les permitirá operar con aquellos productores que así lo quieran.