Lluvia de 25 mm en Guasave resulta un respiro para agricultores

Guasave, Sinaloa.- Pese a las expectativas que se tenían que las pasadas lluvias provocarían daños en siembras de garbanzo y frijol, en general resultó más benéfico que perjudicial para los cultivos en el valle, resaltó Juan de Dios Santos Soto.

El presidente de la Junta de Sanidad Vegetal señaló que de acuerdo a lo que marcan los pluviómetros, se registraron entre 25 y 30 milímetros de lluvia, beneficiando principalmente a los cultivos de maíz, y aunque en el frijol no se descarta que se presente alguna enfermedad, hay control para ello.

Para no alarmar hay productos fungicidas curativos y preventivos que controlan esto, por lo que consideramos que estas lluvias fueron completamente benéficas”, declaró.

Pronóstico

Explicó que tras dos días de precipitaciones, la cura inmediata para contrarestar posibles afectaciones de forma inmediata, es que salga el sol, y eso ocurrió ayer, por lo que no hay una situación de alarma.

Hizo la recomendación a los frijoleros que los agarró en pleno corte, que en su momento volteen el frijol para que no tengan ningún problema.

Sabemos que no es riesgo, que vamos a tener problemas en el caso de la calidad de los frijoles”, destacó.

En el caso de los sembradíos de garbanzo, diagnosticó que las recientes aguas no es para que los perjudique y en el maíz los intervalos de riego se van alargar.

“Esta humedad que nos cayó es agua que no se va gastar y no se va a sacar de las presas, y para nosotros es un gran respiro de que vayamos a tener un posible primavera-verano, incluso me atrevo a decir que algunos ya iniciaron con el cultivo y resulta doble beneficio porque nos van a ahorrar la humedad del primer riego de asiento”, detalló Santos Soto.

El presidente de la Junta de Sanidad Vegetal insistió que hasta ayer ningún productor había reportado daños, pero técnicamente descartan perjuicios, pero seguirán los monitoreos, aunque consideran que no hay humedad suficiente para causar daños.