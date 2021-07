Lluvias brindan un panorama alentador a los productores de la Región del Évora

Angostura, Sinaloa.- Las recientes lluvias que se han registrado en la Región del Évora vienen a dar esperanzas a los agricultores, por lo que brindan un panorama alentador. Ante el tema, Carlos Beltrán Astorga, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), manifiesta que con estas primeras lluvias registradas en días pasados se contará con una buena temporada.

“Las lluvias siempre es más el beneficio que lo que perjudica, aun en condiciones que pudiéramos tener cultivos en pie, actualmente atravesamos por una sequía enorme que está afectando mucho, pero de llover para los temporaleros sería de excelencia”, resaltó.

Asimismo, expuso que si llegan a registrarse lluvias y las cuencas de las presas las capten, éstas son una esperanza para el próximo ciclo agrícola. Destacó que las pocas lluvias no han logrado mojar al 100 por ciento las tierras, sin embargo, los agricultores que desean sembrar los cultivos de sorgo, cacahuate, entre otros, anhelan con más ansias se presenten más lluvias, al ser éstas los que mejoran las expectativas.

Argumentó que es muy importante que se sigan presentando lluvias, que son buenas para la tierra, y así los productores no cuenten con algún temor de que no van a generar resultados.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE) dijo que los cultivos que están pendientes de trillar no han presentado algún tipo de afectación.

“Los cultivos que están en pie, de no haber algún aire o algún ventarrón, el agua no nos afecta tanto, lo que sí nos afectaría en lo que resta de cosecharse es que se presentaran algunos aires fuertes, que pudieran acabar los cultivos, y ya eso registraría una merma, porque ya no se podría levantar al 100 por ciento el producto, y en el sorgo nos pudiera causar un poco de problemas, porque estos cultivos pueden perder un poco de peso dependiendo las variedades, porque de prolongarse las lluvias pudiera generarse de que se hinchara el grano y con ello perder un poco de peso, pero afortunadamente es mínimo, aunque no deja ser de a quienes les falta de cosechar les registre algunos problemas”, citó.

Cabe mencionar que tanto los agricultores como los demás sectores esperan que se sigan registrando lluvias para no verse afectados por la sequía que les ha pegado muy duro.

