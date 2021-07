Lluvias y alza a los precios son esperanza de cacahuateros de Mocorito

Sinaloa.- En Mocorito la cosecha de cacahuate ha sido una de las fuentes de ingreso más importante para la mayoría de los campesinos en la región, sin embargo en las últimas temporadas las lluvias los ha tratado mal.

José Alfonso Acedo Sánchez, presidente del Comité Municipal Campesino Número 13 de Mocorito manifestó su preocupación ante la falta de agua en ciclos pasados, no obstante señala que hasta el día de hoy se tienen mayores expectativas para esta temporada, en comparación con el año pasado, al parecer hasta la fecha se han registrado mejores precipitaciones.

En cuestión de los precios, el año pasado se manejó de los 12 a hasta los 17 pesos, espera que para este año el precio mejore, por el momento no se tiene claro cómo se van a manejar esta zafra.

En torno a esto aclara que aún no se puede definir si esta será una mejor temporada, sin embargo los agricultores no se han desanimado y no se han registrado bajas en las hectáreas sembradas comúnmente, actualmente se han sembrado de 9 a 10 mil hectáreas, esto José Acedo lo considera normal, pues es lo que se ha venido sembrado desde hace algún tiempo.

Señala que entre las mejores áreas de producción de cacahuete resaltan El Valle, El Mezquite e Higueras de los Vega principalmente, pues en estos lugares es donde se siempre mayor número de hectáreas.

