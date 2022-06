Los mariscos escasos desatan la pesca ilegal en Sinaloa

Sinaloa.- La venta ilegal, pesca furtiva y reemplazo de los productos del mar más cotizados por el paladar de los sinaloenses ha incrementado en los últimos años ante la escasez de especies que se tiene debido a la sobreexplotación pesquera.

Lo más solicitado

Entre los mariscos de alto valor económico que destacan para el gusto de los comensales de las costas de Sinaloa se encuentra el callo de hacha, que supera los mil 300 pesos por kilogramo actualmente, según lo manifestado por Hugo Leal Gallardo, presidente de la Promotora Turística de la Bahía de Altata.

Respecto a los mariscos preferidos de los comensales, destacó la almeja chocolata, que actualmente se mantiene en veda y es traída desde Baja California y Sonora, además del ostión, el cual no tiene conflictos de abastecimiento de la demanda gracias a la siembra que se está realizando en la bahía.

El líder de restauranteros expuso que uno de los conflictos más complicados a los que se ha tenido que enfrentar el sector de venta de alimentos por la escasez de algunos productos del mar que son de interés de los consumidores, es el repunte de los precios en el mercados.

Especificó que algunos se han elevado de manera incosteable para la rentabilidad de los negocios, por lo que se ha optado por descartarlos del menú o reemplazarlos por uno similar que sea más barato.

El ejemplo más reciente, dijo, es el callo de hacha, el cual es muy demandado por los consumidores, pero al tener precios de mil 200 hasta mil 300 por kilo, se optó por reemplazarlo por el callo perla, el cual tiene poca diferencia en textura y sabor, pero el precio se mantiene en un aproximado de 250 pesos por kilogramo.

“El callo de hacha ese sí está muy escaso, lo único que se está trabajando ahorita es el callo perla, porque el callo de hacha lo traen de Sonora también y está medio amafiado por allá o no sé la verdad, entonces el precio sí es muy elevado. Pero la gente prefiere más el callo de hacha, es mejor sabor, eso sí no vamos a discutir”, reiteró Leal Gallardo.

Pesca ilegal

Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Altata-Ensenada del Pabellón, lamentó la falta de estrategias para promover el desarrollo productivo de los mariscos que están escasos en Sinaloa, pues a pesar de que en Sinaloa se cuenta con las condiciones para la siembra de callo de hacha, no se ha fomentado su crianza.

Comentó que el callo de hacha en ocasiones es capturado por los pescadores lugareños en las bahías de la zona centro, de manera muy rara debido a que en consecuencia de la sobreexplotación que se realizó hace algunos años, la producción que se tenía en el estado se agotó y subió los costos al ser traído desde otras partes de la República para abasto de los sinaloenses.

Medina Inzunza agregó que en el caso del ostión se tiene un criadero de experimentación, y la almeja chocolata, que estará vedada por tres años hasta el 2023, se sigue sacando mediante pesca furtiva por falta de recursos para la implementación de programas de inspección y vigilancia por Conapesca.

Explicó que ante la necesidad de que esta almeja se desarrolle a un tamaño apropiado para su extracción, se solicitó una ampliación de la veda de dos años que se tenía decretada, pese al mandato los pescadores siguen sacando la almeja, pues se han localizado los moluscos con características específicas de las que se reproducen en el lugar.

“Hicimos un acuerdo con Conapesca de que se iba a vedar dos años, sí se cumplió la meta, pero no se cumplió en talla, se pidió un año más para seguir haciéndola crecer, pero el furtivismo existe y se sigue sacando, y esa veda se va acabar como en marzo o abril del 2023, pero hay falta de inspectores de pesca, no revisan, no hacen las inspecciones necesarias”, dijo.

Reiteró que al ingresar almeja de otros lugares para venta local se expiden comprobantes, los que no son solicitados por la falta de inspectores.

Contexto

Rescate del callo de hacha

Es el propietario del restaurante Los Pochencos ubicado en La Palmita, en Navolato, quien se ha dedicado a la conservación del callo de hacha que es rescatado de la bahía de Altata, esto con la finalidad de hacerlos crecer hasta tener tamaños adecuados para el consumo. Además se cuenta con siembra de almeja chocolata y otros productos del mar que se dan de manera natural en las costas de la zona centro de Sinaloa.

Mariscos de alta demanda y baja oferta en Sinaloa

Almejas Chocolatas

De concha color café pálido o chocolate, con líneas verticales muy oscuras. Existen también otras que tienen tres líneas color pajizo pálido hacia los márgenes de la concha. Estas líneas desaparecen al crecer, por lo que fácilmente pueden distinguirse las almejas adultas de las jóvenes.

Callo de hacha

El callo de hacha es uno de los moluscos de concha más importantes de la costa noroeste del Pacífico mexicano, no solo por la demanda local, sino también por su alto precio en el mercado internacional.

El Dato

Siembra de ostión

Desde el 2017, en las costas del municipio de Navolato se inició con la siembra de ostión en granja, lo que ha logrado buenos resultados y aumento de la oferta de este producto del mar en Sinaloa.

Condiciones de crecimiento

A pesar de que en Sinaloa se cuenta con producción de callo de hacha, no se le brindan las condiciones para que se desarrolle y crezca, pues es extraído y consumido por lo que se requiere de cuidado y atención para aumentar la reproducción.Se atribuye a la falta de inversión por parte de las autoridades estatales y federales para fomentar otro tipo de pesca.