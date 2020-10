Lucía Méndez, Eduardo Yáñez y el romance que tuvieron cuando hicieron Marielena

México. Los actores Lucía Méndez y Eduardo Yáñez protagonizaron con rotundo éxito la telenovela Marielena en 1992 y también un supuesto romance entre ellos del que se habló poco en aquellos años. En declaraciones a la prensa él ha dicho: "Me lo voy a guardar", mientras que ella refiere: "Sí, hubo ahí un romance".

A principio de los años 90, Marielena fue una de las telenovelas con más raiting a nivel internacional. Se transmitió por la cadena Telemundo y Lucía Méndez y Eduardo Yáñez se convirtieron en la pareja más sonada del espectáculo nacional e internacional debido a su trabajo en dicho proyecto.

Pero quizá muy poco se habló en esos años del supuesto romance que existió entre Lucía y Eduardo, quienes a través de sus personajes en dicha trama "incendiaban" a la pantalla y lograron hacer de Marielena un éxito televisivo en el que también intervino la gran actriz Zully Montero.

Y tuvieron que pasar muchos años para que Lucía Méndez, protagonista de otras telenovelas como Tú o nadie y Tres veces Sofía, hablara del romance que existió entre ella y Yáñez, ambos convertidos en la actualidad en dos estrellas en el mundo de las telenovelas.

Fue a finales de 2019 cuando Lucía y Eduardo se reencontraron en Ciudad de México con motivo de la celebración de un aniversario más del programa Todo para la mujer, programa radiofónico de Maxine Woodside, y Méndez hizo declaraciones al respecto.

Sí, hubo ahí (un romance), ¿para qué miento? Él va a decir: ‘para qué andas hablando’, ya ves que no le gusta (hablar de su vida personal)”; péro también dejó en claro que qunque no se dio la relación, su amistad no se vio afectada y hasta la fecha son grandes amigos.