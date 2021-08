Mal clima frena la pesca de tiburón y mantarraya en la zona norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la madrugada de ayer prácticamente impidieron a los pescadores de la zona norte del estado de Sinaloa iniciar los trabajos para la captura del tiburón y la mantarraya.

José Alfonso Chaparro Bojórquez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo XXI en Ahome, reveló que esto ocurrió debido a que los trabajos para el aprovechamiento de estas dos especies no se realizan en el interior de la bahías regionales, sino en pleno mar abierto, en donde las condiciones meteorológicas adversa tener tomarse muy en cuenta no exponerse porque las lluvias y vientos fuertes generan mareas y condiciones que no favorecen para nada la actividad y, por eso, como medida precautoria, el pescador evita en estas situaciones hacerse a la mar para evitar exponer la vida.

Indicó que muy seguramente una vez que las condiciones meteorológicas mejoren, los pescadores podrán hacerse a la mar y emprender normalmente las labores de captura de estas dos especies, las cuales juegan un papel muy importante en esta época del año debido a que les permitan diversificar un poco la actividad con la finalidad de obtener un poco más de recursos que les permitan cubrir las necesidades básicas de sus familias.

Levantamiento de veda

Indicó que conforme a lo establecido, a partir de las 00:00 horas del domingo 1 de agosto se levantó la veda que desde el pasado 1 de mayo impedía efectuar la captura de estas especies marinas, por lo que los pescadores ya no se tienen restricciones para realizar esta actividad una vez que las condiciones meteorológicas mejoren.

El dirigente pesquero reveló que la incorporación de estas dos especies es importante porque les permitirán a los pescadores incrementar las opciones de captura, para aguantar todo este mes de agosto, cuando el pescador se prepara para la próxima temporada de captura camaronera, ya que esta es la principal pesquería que realizan durante el año y de la que depende en gran medida el sustento económico de sus familias y de sus comunidades pesqueras, ya que es la que les brinda la oportunidad de encontrar una fuente de empleo que normalmente se extiende hasta el cierre del año y los primeros meses del año siguiente.

Insistió en la importancia de que en esta ocasión ojalá las autoridades de pesca del país autoricen el oportuno levantamiento que encuentra instaurado desde el pasado 15 de marzo para la captura del crustáceo, ya que eso será muy importante para que al pescador de bahías le vaya bien.

