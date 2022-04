María Ávila, 15 años trabajando por las personas discapacitadas en Mazatlán

Sinaloa.- Desde hace más de 20 años, María Ávila Pérez comenzó ayudar a los discapacitados por su hijo Miguel. Él sufre de parálisis cerebral. Actualmente, Miguel tiene 39 años.

Sus inicios

María empezó a ayudar a las mamás de los discapacitados en la Ciudad de México. En ese entonces, su hijo tenía solo 6 años. Después se regresaron a Mazatlán. Desde hace 15 años trabaja y es presidenta del patronato de la asociación Manos Amigas por la Discapacidad.

“Me siento muy contenta porque hemos logrado muchas cosas. Dices 15 años y pudiera ser mucho tiempo, pero para el trabajo de una asociación, puede ser mucho o puede ser poco”, expresó María Ávila. A lo largo de estos 15 años, esta asociación ha atendido a 150 personas.

Tarea difícil

Los discapacitados apoyados son mayores de 18 años. María mencionó que fue un reto porque algunos llegan sin hablar, sin leer, no saben socializar; con el apoyo de maestras han logrado que mejoren.

La activista evalúa como formidable su trabajo. Además, “es una satisfacción poner un granito de arena”, para que los discapacitados tengan una mejor calidad de vida. Emocionada, comentó que ha sido testigo de los avances que han tenido todos los alumnos.

No dejará de luchar

Manos Amigas por la Discapacidad es de las pocas asociaciones que apoyan a los jóvenes con más de 18 años. María aseguró que no dejará de luchar por las personas con alguna discapacidad.

“Realmente no hay un espacio así en Mazatlán para ellos. Por eso no dejaré de luchar hasta que mi cuerpo no responda, aunque a veces me canso”, recalcó.

El Perfil

Nombre: María Ávila Pérez.

Fecha de nacimiento: 31 de agosto de 1953.

Profesión: Socióloga.

Trayectoria: 15 años como presidenta del patronato Manos Amigas por la Discapacidad. Desde entonces ha buscado apoyos para que los discapacitados puedan tener una mejor calidad de vida.