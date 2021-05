Más de 10 reses han muerto en Salvador Alvarado y Mocorito por sequía

Guamúchil, Sinaloa.- Las Asociaciones Ganaderas confirmaron que sí han recibido reportes por mortandad desde el pasado mes. En el caso de Salvador Alvarado, lo que se ha recibido son seis casos en promedio, pero se estima que sean más y la mayoría por la sequía. En Mocorito se han recibido cuatro casos, pero también se estima que sean más.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Salvador Alonso González, informó que los casos que le han hecho llegar son desde hace más de 15 días. Las muertes se han presentado en El Salitre, la Ciénega de Casal y comunidades aledañas. En el caso de Mocorito, se han presentado entre cuatro a seis casos en los altos de la sierra, informó el presidente de la Asociación Ganadera Local, Luis Enrique López.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las principales causas que fueron informadas son la mala calidad del alimento, porque carece de nutriente, la falta de pastura, porque es complicado mantener bien alimentado al ganado, y la sequía, que empeora con la temporada de calor.

El líder ganadero de Mocorito explicó que los reportes han sido esporádicamente, pero sí se han estado dando los casos de mortandad a consecuencia de la sequía. “No llovió y por consecuencia no hay pastura, los remanentes de los pozos de las norias bajaron y para que el ganado beba agua se necesita caminar trechos muy largos, y para cuando se regresan pues ya llegan con sed otra vez, y si no hay comida pues todo se junta”.

Las Asociaciones Ganaderas enfrentan un complicado panorama, que se considera será más fuerte que el del año pasado, porque se prevé que podría aumentar la mortandad si no se tienen a tiempo las trillas de maíz y si no llueve pronto, porque se padece mucho la falta de agua. “Si no tenemos a tiempo los esquirlos de maíz sí empeoraría, ya que por la mala alimentación están expuestas a que cualquier enfermedad que les entre no se puedan sostener”, explicó Salvador Alonso González.

Leer más: Conservatorios de El Debate con cuatro candidatos a la gubernatura de Sinaloa

Una de las formas en que las Asociaciones Ganaderas se preparan para las trillas es hacer una lista de ganaderos que requerirán el servicio de empaque de sus pasturas.

En la Ganadera de Salvador Alvarado se hace la invitación a los socios a que llamen a la oficina para que se anoten en la lista y poder empacarlas cuando sea el momento. El número es 7320894. Las lluvias y las trillas son la esperanza de los ganaderos que ven morir sus reses cada año en sequía.