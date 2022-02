Más de 6 mil hectáreas sin pagar permiso de siembra en la región del Évora

Sinaloa.- Alrededor de 6 mil hectáreas son las que quedaron pendientes de pagar su permiso de siembra para este ciclo otoño-invierno, por lo que se buscará gestionar otra prórroga para los productores que no han cumplido con su pago, de lo contrario se corre el riesgo de no proporcionarles beneficios ni facilidades, así lo dio a conocer el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Astorga.

Tras haberse vencido el último plazo el 31 de enero, varios productores quedaron sin poder realizar su pago para el permiso de siembra del ciclo otoño-invierno, que corresponde al periodo 2021-2022.

De un total de 97 mil hectáreas que se encuentran registradas ante la Junta, pertenecientes a 24 mil socios aproximadamente, aún están pendientes alrededor de 6 mil hectáreas por pagar su permiso, lo que es equivalente a un 6 por ciento de rezago.

Desde el mes de octubre del año anterior inició la entrega de permisos de siembra, sin embargo, los productores continúan debiendo el ciclo agrícola.

Al respecto, Beltrán Astorga señaló que muchos créditos agrarios se han retrasado para los productores y los recursos económicos no han sido suficientes, ya que los costos de los insumos y fertilizantes han incrementado en los últimos meses, esto ha dificultado en gran manera el pago del permiso de siembra. No obstante, deben cumplir con el requisito.

El presidente de la JLSVVE, Carlos Beltrán Astorga, afirmó que se está gestionando la posibilidad de expedir otra prórroga para que los productores acudan a pagar su permiso de siembra, siempre y cuando sean validados por la Junta y tengan la documentación en regla.

Los productores que no paguen su permiso de siembra no gozarán de los beneficios ni apoyos de cobertura otorgados por la Junta, que facilitan el proceso de producción agrícola, por lo que no se aplicará ninguna multa ni sanción al precio regular de 110 pesos por hectárea a quienes realicen su pago tardío.

“Le suplicamos a los productores que a la mayor brevedad posible acudan a las oficinas de la Junta a que cumplan con esta responsabilidad, porque se desconoce si nos autorizarán la ampliación del plazo, esto se tiene que hacer de ya”, informó Carlos Beltrán Astorga.

El presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora señaló que las siembras que más se solicitaron en este periodo son maíz, sorgo, alfalfa, frijol, hortalizas, garbanzo, cebolla, tomatillo, mientras que el cártamo se solicitó en menor proporción.