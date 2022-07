Más del 38 por ciento de producción de mango en riesgo para su comercialización en el sur de Sinaloa  

Escuinapa.- La toma de las oficinas del Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (Cesavesin) y el bloqueo a carros de carga en el crucero de Chametla en El Rosario, ha generado que se deje de exportar por día mil 300 toneladas de mango en el sur de Sinaloa, de continuar estas acciones se pone en riesgo cerca del 38 por ciento de la producción en variedades kent y keitt que se producen en el sur del estado.

Bonifacio Bustamante Hernández, gerente general de Robertos Mango`s dijo que este paro que llevan de dos días y se puede prolongar va afectar en la operación de la industria en general, pero la afectación más grave será para los productores, porque están dejando de cosechar, mil 300 toneladas por día.

“Esta mil 300 toneladas no la van a perder los líderes que están aquí sentados, serán los productores genuinos que están esperando que les cosechen, entonces por cada día que pasa se está dejando de cosechar por parte de la industria de la exportación mil 300 toneladas, imagínense en una semana, va a ser demasiada fruta la que se va a perder, porque se dejará de cosechar y después no habrá capacidad para revertir eso”, advirtió Bustamante Hernández.

Continuó; “La verdad nosotros como empresa en lo personal, ya no tenemos necesidad de comprar mango, yo ya no voy a comprar un solo mango, vengo a las reuniones solo como mera información, pero el mango de nosotros ya está cubierto, propio con producción de la empresa y compromisos que tenemos, ya no vamos a comprar ningún mango a nadie”.

Lamentó que estos movimientos son en contra de los mismos productores genuinos, que sí quieren cosechar, esta grilla realmente viene a ser una situación política de algunos líderes que quieren encasillarse en unos puesto que vienen de elección como lo son la junta local y Uares.

“Están tratando de hacer ruido los presidentes de las asociaciones y agrupaciones, pero es cuestión de ellos, porque están afectando a los productores y están afectando la calidad”, enfatizó.

Hizo hincapié que los empacadores solo representan un 30 por ciento de la industria en lo general, el otro 70 por ciento lo conforman los coyotes, la gente que viene de la industria de Zamora, y los jugueros que llevan mango.

Informó que se lleva un avance del 62 por ciento de la temporada de mango, el otro 38 por ciento es la producción restante de variedades kent y keitt.

“La incidencia de todos los estados que estamos activos que es Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa sur y viene Sinaloa Norte. El volumen se disparo a causa que todo mundo empezó a mandar fruta fuertemente y estamos en niveles nunca antes experimentados 4 millones y medio por semana nunca antes lo habíamos experimentado”, indicó.

Falta el 38 por ciento de la exportación y eso les preocupa mucho porque hay mucha fruta acumulada para su capacidad de exportación, hay demasiada fruta colgando en los arboles, no la van a poder sacar.

“Hemos manifestado que quedaran alrededor de 78 mil toneladas libres que no vamos a poder sacar nosotros. Yo vislumbro que si no se agiliza esto la fruta quedará tirada en los huertos como el año pasado, cuando se cayó más del 30 por ciento de la variedad ken y no se pudo hacer nada, porque no tuvieron compradores”, concluyó.