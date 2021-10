Mínimas afectaciones en papas debido a que siembras apenas comenzaban en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los daños en los cultivos de papa fueron mínimos, debido a que hasta el momento solamente había 400 de las 13 mil hectáreas que se espera sembrar, informó el presidente de los productores de papa de Los Mochis.

Detalló que de esas 400 hectáreas que ya estaban sembradas, 100 estaban destinadas para el sector industrial y las 300 restantes para el mercado fresco.

"Ante la lluvia y el exceso de agua los productores del tubérculo decidieron parar sus operaciones de siembra, debido a que el exceso de agua y la humedad generan enfermedades en la papa, debido a que en octubre aún hay altas temperaturas y se combina con la humedad se pudre la semilla", resaltó.

Informó que de acuerdo a la evaluación algunos productores reanudarán con la siembra y otros más esperarán un poco para que no haya mucha humedad.

"Tenemos información que para el lado de Ruiz Cortinez y Corerepe, dónde se siembra un poco de papa, ahí no les cayó tanta agua, como ocurrió en otras zonas en dónde cayeron más de 6 pulgadas de lluvia que si afectan a los cultivos del tubérculo, situación que retrasará la siembra de papa" resaltó.

Asimismo aclaró que no se puede declarar como siniestradas las 400 hectáreas de papa, debido a que no en todos lados se estancó el agua, pero si se pudrirá mucho producto, pero no como siniestro total.

"Es normal que vaya haber afectaciones ya que como mencioné aún hay mucha temperatura y humedad, eso ocasionará que se pudran", resaltó.