Módulo 74-1 de Angostura no responderá por las siembras de primavera-verano

Angostura, Sinaloa.- Debido a la escasez de agua que se generó por la falta de lluvias durante el ciclo agrícola otoño-invierno, se reportaron daños parciales y totales en algunas siembras, por lo que el Módulo de riego 74-1 no responderá por las siembras del ciclo primavera-verano que se realicen, esto lo informó el presidente de dicho módulo Andrés Urías Urías en Angostura, Sinaloa.

Con leves y severos daños se registraron algunas siembras del módulo 74-1 en el valle de Angostura, pues debido a la carencia de agua que provocó la falta de lluvias en la región, algunos cultivos no alcanzaron los riegos suficientes para desarrollarse adecuadamente.

El presidente del módulo 74-1 expresó que fueron alrededor de mil 500 hectáreas reportadas como pérdidas parciales, afectando así a cerca de 50 productores.

Leer más: Vence el plazo para compra de coberturas agrícolas en Sinaloa

Mientras que como pérdidas totales se contabilizan aproximadamente 40 cultivos, en su mayoría siembras de sorgo, ocasionando consecuencias para por lo menos cinco productores.

Módulo de Angostura no responderá por siembras de primavera-verano | Foto: Daniel Ayala/ Debate

"Los productores que tuvieron pérdidas totales y tienen seguro, pues el seguro les va compensar con un porcentaje", dijo.

Algunas siembras de maíz también fueron fuertemente perjudicadas, aunque sólo aquellas que apenas empezaban a crecer.

Al respecto, Andrés Urías Urías recalcó que de manera justa apenas podrán sacar adelante el pasado ciclo agrícola, pues sufrieron adversas dificultades con la falta de agua y las bajas temperaturas. "Este ciclo va forzado, pero vamos a salir", comentó.

Leer más: Para evitar pesca ilegal, presentan en Angostura programa para la bahía Santa María

Por tal motivo, el módulo 74-1 no responderá con servicios de riego a los productores que siembren cultivos en el ciclo primavera-verano. "En el próximo ciclo no nos hacemos responsables, no hay un plan de emergencia para cuidarles las siembras", indicó Urías Urías.