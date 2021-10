Módulo 74-2 en Guamúchil deja fuera al maíz del plan de siembra O-I

Guamúchil, Sinaloa.- El módulo 74-2 realizó una asamblea para darle seguimiento al tema del plan de siembra en donde se dieron a conocer dos puntos que fueron la programación y la conservación de siembra para este ciclo Otoño-Invierno en Guamúchil.

Dagoberto Llanes, presidente del módulo, reafirmó lo anterior y agregó que el porcentaje quedó especificado con un 30-70 debido a que no se obtuvo más apoyo de volumen de agua.

Explicó que será 30 porciento de media demanda hablando de trigo y sorgo y el 70 será para frijol y garbanzo.

Se específico que el maíz queda afuera en esta ocasión pero que si hay algunos productores que quieran sembrar este producto será con sus medios y bajo responsabilidad de quien decida hacerlo. Agregó que deberán tener la superficie ya que a ellos les dan el volumen por hectárea.

Expresó que a los productores se les aproxima un año muy incierto como todas las temporadas porque no cuentan con precio de garantía al momento de la siembra y nadie les asegura que eso en un futuro les sea redituable y que con la producción se pagarán los costos que tienen ahorita.

"Yo como productor no me estoy interesando mucho por el maíz y menos que no tenemos agua. Los maíces que se puedan programar aquí serán con tres auxilios igual que el sorgo y el trigo, el productor que quiera sembrarlo será bajo responsabilidad de ellos y bajo un documento donde especifica que el módulo no se hace responsable de este tipo de cultivos", afirmó.

Por último hizo un atento llamado a todos los productores para que se apeguen al plan de siembra y que no quieran salirse del porcentaje que se les va a brindar ya que de hacerlo deberán asumir los riesgos que esto implica.