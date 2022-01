Módulo Taxtes asegura riegos a cultivos de otoño-invierno en norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El Módulo de riego Taxtes no tendrá ningún problema para atender al 100% las necesidades de riegos de los cultivos comprometidos durante el ciclo otoño-invierno 2021-2022, afirma Luis Ernesto Galaviz Lugo.

El presidente del organismo hidroagrícola perteneciente al Distrito de Riego No.75 indicó que donde aún no se tiene todavía ninguna seguridad es en la posible realización de los segundos cultivos del año correspondientes al ciclo de primavera-verano, ya que finalmente eso estará en función de si la Comisión Nacional del Agua autoriza y asigna volúmenes de agua extraordinarios porque los volúmenes que en una primera instan

cia fueron aprobados para los módulos son estrictamente para atender las necesidades de riego de los cultivos del ciclo Otoño-Invierno 2021-2022, en donde se estableció una superficie de 23 mil 600 hectárea, en donde una vez más destacaron por su importancia el maíz y el frijol, seguido por las hortalizas.

Insistió que, en el caso del Módulo de riego Taxtes, no va a ver ningún problema para terminar de cubrir los compromisos de riegos que se tienen con los productores.

Señaló que los cultivos ya se encuentran muy avanzados en su desarrollo y en algunos casos, algunos ya cumplieron con su ciclo de producción y cosecha.

“Gracias a la asignación que nos dio Conagua si estamos en la disponibilidad de atender perfectamente el ciclo de otoño-invierno, ya que saldremos bien y con pocos volúmenes para establecer un primavera verano. Esto es hasta el momento porque por su parte la Conagua no nos ha dicho lo contrario. Conagua sigue cerrada a la posibilidad de un P-V, entonces hasta que Conagua no nos reasigne agua y tengamos volúmenes extraordinarios, hasta entonces podríamos ver la posibilidad, pero hasta ahorita no tenemos nada al respecto por lo que hay que esperar”.

Leer más: Alertan por el arribo de la tercera tormenta invernal de la temporada en México

Insistió en que hay que esperar que resuelve al respecto, con base a la situación que guardan los embalses de las presas.