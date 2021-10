Módulo de Riego V-II de Angostura autoriza un porcentaje de 30-70 para el ciclo Otoño-Invierno

Sinaloa.- El estado que guardan las presas en cuanto a los niveles de agua preocupa a los productores por los próximos cultivos a establecer y que a decir del presidente del Módulo de Riego V-II de Angostura, Sinaloa, Óscar Inzunza Inzunza, este ciclo Otoño-Invierno 2021-2022 el porcentaje de la programación de dichos cultivos serán de un 30 por ciento de media alta y un 70 por ciento de media demanda con el volumen otorgado por la Conagua de 28 mil 500 hectáreas , tema que fue tratado tras varias horas de diversas opiniones e inconformidades al celebrarse la asamblea ordinaria dando cumplimiento en la medición de los cultivos y la situación que se prevalece.

"La media alta será de trigo, sorgo y maíz eso es lo que podemos sembrar en un 30 por ciento mientras que en un 70 que es la baja demanda sería frijol, garbanzo o cartamo, los demás cultivos no representan porque son muy pequeños como la legumbre que normalmente se da libre porque no es mucha la superficie que se siembra pero si genera mucho empleo dentro y fuera de la región", resaltó.

El líder agrícola preocupado por la situación y en busca de emitirles lo establecido dio a conocer que esta programación es con el firme objetivo de que a todos les valla mejor que el año anterior que sin duda alguna fue muy complicado.

Inzunza Inzunza, declaró que como en todas las asambleas se contó con diversas preguntas tanto como respuestas e inquietudes de productores quienes a fin de cuentas estuvieron de acuerdo con lo establecido y de no acatarlas podrán tener problemas de los cuales no se quiere tener así como ser sancionados por tomar agua que no les corresponda por una cantidad de 5 mil pesos por hectárea para que se haga buen uso del agua", cito.