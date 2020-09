Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de recuperar el mayor dinero posible de una deuda heredada por el orden de los 10 millones de pesos, el presidente del Módulo de Riego V-II de Angostura pone mano dura entre sus usuarios productores.

Óscar Inzunza Inzunza da a conocer que no le darán liquidación a todo aquella persona que tenga pendientes por pagar en el organismo, incluso ya contrataron el buro de crédito para mandar a los agricultores que no abonan y ni siquiera se acercan a platicar en busca de un convenio que los lleve a ponerse al corriente poco a poco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Todo el usuario que tenga un adeudo en su lote no se le va a dar su liquidación y no se le va seguir proporcionando el servicio si no paga su pendiente.

Gracias a que nos hemos puesto firmes en muchas cosas de la deuda que nos heredaron, que fueron alrededor de 10 millones de pesos, ya hemos recuperado 2 millones pero el objetivo es recuperar cuando menos el 50 o 60 por ciento pero le estamos haciendo la lucha de lograr el 100 por ciento al término de mi administración.

Ya contratamos el buró de crédito dado a que hay personas que no tienen sus lotes aquí y a esos es muy difícil localizarlos para que vengan a regularizar su situación y a esos los vamos a mandar al buró así como a los que sí están aquí con nosotros pero por algún un otro motivo no quieren pagar también van a buró.

Ya sobra de que le falten el respeto y confianza al módulo, las administraciones pasadas confiaron en ellos dándoles la oportunidad pero los usuarios no cumplieron, le han fallado al módulo y en este ciclo que viene, de octubre en adelante, vamos a empezar a meter al buró a todo productor deudor, claro, previamente recibirán una notificación por escrito sobre la condición en que están y si hace caso omiso dentro de los 15 días que les vamos a poner de fecha lo vamos a subir a buró.

Dependiendo del monto que deban es el convenio que se llegará con ellos pero sí hay productores que están arriba de los 200 o 300 mil pesos de deuda y a ellos los invitamos a que se acerquen al módulo para poder conveniar, ya sea que cubra el 100 por ciento de una o que saque todo el pendiente en lo que resta de mi administración, pues no puedo conveniar a más de los dos años que me quedan como presidente del módulo, claro, pagando el 50 por ciento de una y el resto en dos años" explica Óscar Inzunza Inzunza.